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Gündem Danışıklı dövüş! Sırrı Sakık'tan Millet İttifakı'na salvolar
Gündem

Danışıklı dövüş! Sırrı Sakık'tan Millet İttifakı'na salvolar

HDP eski milletvekili Sırrı Sakık; 6 siyasi partinin bir araya gelmesinin tiyatro olduğunu imâ ederek CHP ve İyi Parti'yle; "Muhalefetçilik oynamayın" diyerek dalga geçti.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 14:17:00 -
Danışıklı dövüş! Sırrı Sakık'tan Millet İttifakı'na salvolar

 YENİ AKİT  ANKARA 

HDP eski milletvekili Sırrı Sakık; 6 siyasi partinin bir araya gelmesinin tiyatro olduğunu imâ ederek CHP ve İyi Parti'yle; "Muhalefetçilik oynamayın" diyerek dalga geçti.

İşte Sakık'ın sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama:

"Geleceğin Türkiye’si için muhalefet yarın bir masada bir araya gelecek. HDP bu masada yok. Madem onların bu gelecek planında HDP yok o zaman herkes kendi yolunda yürümeli. Kürtler ve HDP 3. yol ile kendi adayını belirlemeli. HDP’yi yok saymak ne gerçekçidir ne ahlaki.

Muhalefetçilik oynamanın kimseye faydası yok. Net ve cesur adımlar atılmazsa hiçbir şey değişmez. Bu yalnızca HDP’nin değil tüm Türkiye halklarının sorunudur. Halk bu konuda cesur ve bu durumun bilincinde. Siyasiler ise halkın çok gerisinde. Not: naçizane adayım bir kadın"

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