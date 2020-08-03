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Dünya

Danimarka'dan Müslümanlara örtündüğü için skandal ceza!

Danimarka Devlet Televizyonu DR’nin Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı haberine göre, Danimarka’da 60 kişiye kamuoyunda “burka ve peçe” yasası olarak da bilinen “Örtünme Yasası”na aykırı davranmaktan idari para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 01:19:00 -
Danimarka'dan Müslümanlara örtündüğü için skandal ceza!

Danimarka'da 60 kişiye, 2 yıl önce yürürlüğe giren “Örtünme(me) Yasası”nı ihlal etmekten idari para cezası verildi.

Danimarka Devlet Televizyonu DR’nin Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı haberine göre, Danimarka’da 60 kişiye kamuoyunda “burka ve peçe” yasası olarak da bilinen “Örtünme Yasası”na aykırı davranmaktan idari para cezası uygulandı.

Ceza uygulanan 60 kişinin arasında yasa kapsamında yüzünü kapatacak şekilde kasket takanlar ve kar maskesi giyenler de olduğu belirtildi.

Danimarka’da 1 Ağustos 2018’de yürürlüğe giren “Örtünme(me) Yasası” kapsamında kamusal alanda yasaklanan peçe ve burka giyen kadınlara 10 bin krona (11 bin Türk lirası) kadar idari para cezası uygulanıyor.

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