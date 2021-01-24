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Dünya Danimarka'da Türk Diyanet Vakfı'nın camisine saldırı
Dünya

Danimarka'da Türk Diyanet Vakfı'nın camisine saldırı

Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) çatısı altında faaliyet gösteren ve Aabenraa Camisi’ne İslamofobik saldırı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 04:18:00 -
Danimarka'da Türk Diyanet Vakfı'nın camisine saldırı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kısmen kapalı olan ve cuma namazları kılınmayan caminin duvarına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce Kur’an-ı Kerim’e hakaret içeren yazılar yazıldı.

Cami Derneği Başkanı Hurşit Tokay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma akşamı saat 18.00’de camiden ayrıldığını, saat 11.00 civarında geldiğinde duvarda İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’e yönelik hakaret içerikli yazıları fark ettiğini söyledi.

Olayı, Güney Jylland polisine bildirdiklerini aktaran Tokay, polisin konuya ilişkin soruşturma başlattığını ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyeceğini belirtti.

Saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Tokay, duvardaki yazıların silindiğini ve camide başka bir hasar tespit edilmediğini anlattı.

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