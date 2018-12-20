0553 313 94 23

Danimarka'da mülteciler hakkında skandal karar

Danimarka Parlamentosu, mültecilerin Lindholm Adası'nda toplanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

20 Aralık 2018 Perşembe 12:18
Danimarka'da mülteciler hakkında skandal karar

Danimarka Parlamentosu, mültecilerin Lindholm Adası'nda toplanmasını içeren yasa tasarısını kabul etti. 

Parlamentoda, 2019 bütçe görüşmeleri kapsamında, mültecilerin, 7 hektarlık ıssız Lindholm Adası'nda kurulacak "geri gönderme merkezi"nde toplanmasını öngören yasa tasarısı oylandı. 

Tasarı, hükümeti oluşturan Liberal Parti Venstre, Liberal İttifak ve Muhafazakar Parti ile hükümeti dışarıdan destekleyen aşırı sağ görüşlü Danimarka Halk Partisinin oylarıyla parlamentoda kabul edildi. 

Yasaya büyük eleştiri var

Ülkede büyük tartışmaları beraberinde getiren ve insan hakları örgütleri tarafından eleştirilen tasarıya göre, Danimarka'da sığınma talebi reddedilen ve ülkelerine gönderilemeyenlerle belirli suçlara karışan ve ülkelerine geri gönderilmeyi bekleyen mülteciler, Vordingborg Belediyesine bağlı Lindholm Adası'nda kurulacak "geri gönderme merkezi"nde toplanacak. 

Danimarka Teknik Üniversitesi tarafından "karantina adası" olarak kullanılan adada kurulacak 125 kişi kapasiteli merkez 2021'de hizmete girecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:18
  1. Danimarka Parlamentosu
  2. Lindholm Adası
  3. Liberal İttifak ve Muhafazakar Parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin çekilme kararı Arap aşiretlerini YPG/PKK'ya karşı harekete geçirdi
    1. ABD'nin çekilme kararı Arap..
    2. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    3. Ayşen Gruda öldü mü? Gruda'nın kızı..
    4. Melis'te onaylandı! 2 milyar 250..
    5. Putin ABD'nin Suriye'den çekilme..
    6. Kirayı ödemeyen kızını icraya verdi
    7. Gaziantep'teki düğüne yönelik bombalı..
    8. Ayşen Gruda'nın sağlık durumu..
    9. Bir harf yüzünden 7 yıl maaş alamadı
    10. Çocukta pnömoni yani zatürre
    11. Kayseri'de adliye koridorunda kavga: 6..
    12. Duruşma salonunda kan aktı! Taraflar..
    13. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    14. Konya Saadet Partisi belediye başkan..
    15. Bu halini unutun! İşte imajını..
    16. Dünyadaki cennet hanede saadet idi,..
    17. "İran istihbaratının İsrail..
    18. UEFA, en fazla Türk kulüplerine ceza..
    19. Kuşatma devam ediyor! El bombası atan..
    20. Ailede muhabbet kalmadı
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!