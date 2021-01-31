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Dünya Danimarka'da koronavirüs önlemleri protesto edildi
Dünya

Danimarka'da koronavirüs önlemleri protesto edildi

Danimarka’da 2020 Aralık ayından bu yana koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen gösteriler devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 05:43:00 -
Danimarka'da koronavirüs önlemleri protesto edildi

Siyah Giyen Adamlar (Men in Black) tarafından Danimarka’nın ikinci büyük şehri Arhus’ta gösteri düzenlendi.

Organizatörlerin başkent Kopenhag’dan yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Arhus’a göstericileri otobüslerle taşıdığı gösteri, geçen haftalardakilere göre daha sakin geçti.

Batı Jylland Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 18.30’da başlayan gösteri saat 21.00’de sona erdi.

Polis, yoğun önlemler aldığı gösteriyle alakalı yasalara aykırı harekette bulunan 4 kişi hakkında işlem yaptığını, 20 yaşında bir kadını ise polise taş atmaktan dolayı gözaltına aldığını bildirdi.

Danimarka’da Kovid-19 önlemlerine karşı düzenlenen gösterilerde 3 kişi başbakanın maketini yakmakla bağlantılı oldukları suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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