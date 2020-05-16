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Spor

Danimarka'da futbolcuların sözleşme süreleri 31 Temmuz'a uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 12:30:42 -
Danimarka'da futbolcuların sözleşme süreleri 31 Temmuz'a uzatıldı

ANKARA (AA) - Danimarka Futbolcular Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Danimarka Süper Ligi ve ikinci ligde forma giyen oyuncuların bu sezonki sözleşmelerinin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Danimarka Ligleri İşverenler Birliği ile yapılan anlaşmanın ardından Danimarka Süper Ligi ve ikinci ligde forma giyen oyuncuların bu sezonki sözleşme süreleri 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Danimarka'da ligler, 28 Mayıs'ta yeniden başlayacak. Müsabakaların seyircisiz oynanacağı 2019-2020 sezonunun 26 Temmuz'da tamamlanması hedefleniyor.

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