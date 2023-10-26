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Dünya Danimarka, üstüne basa basa vatandaşlarına 'ülkeyi terk edin' çağrısı yaptı
Dünya

Danimarka, üstüne basa basa vatandaşlarına 'ülkeyi terk edin' çağrısı yaptı

Yeniakit Publisher
2023-10-26 21:27:00 - 2023-10-26 21:29:29
Danimarka, üstüne basa basa vatandaşlarına 'ülkeyi terk edin' çağrısı yaptı

Lübnan'daki gelişmelerin belirsiz olduğunu ifade eden Hommel, "Lübnan'a seyahat etmenizi tavsiye etmiyor ve şu an fırsatınız varsa ülkeyi terk edin dedi! Ülkeyi terk eden Danimarkalılar geri dönmeye başladı

Danimarka, vatandaşlarına, ülkedeki gelişmelerin belirsiz olduğu gerekçesiyle Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu.
Danimarka Dışişleri Bakanlığı Vatandaş Servisi Başkanı Steen Hommel, sosyal medya platformu X üzerinden video mesaj paylaştı.

Lübnan'daki gelişmelerin belirsiz olduğunu ifade eden Hommel, "Lübnan'a seyahat etmenizi tavsiye etmiyor ve şu an fırsatınız varsa ülkeyi terk etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz." açıklamasını yaptı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk, 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 105 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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Yorumlar

Ziya

Korkunun ecele faydası yok haçlı çocukları tıpa yemedimi

fetösavar

danimarkalının ne işi var orada... enteresan...
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