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Gündem Danimarka Parlamentosu Filistin'i reddetti!
Gündem

Danimarka Parlamentosu Filistin'i reddetti!

Yeniakit Publisher
2024-05-28 18:39:00 - 2024-05-28 19:14:41
Danimarka Parlamentosu Filistin'i reddetti!

Danimarka parlamentosu Filistin'in devlet olarak tanınmasını öngören yasa tasarısını oyladı.

Yasa tasarısı 21’e karşı 83 oyla reddedildi.

Oylamaya, 73 milletvekili ise katılmadı. Oylamaya katılmayan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, "Bu kararı destekleyemeyiz ancak destekleyebileceğimiz bir günün gelmesini diliyoruz" dedi.

Rasmussen geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Filistin'de bağımsız bir ülke için gerekli ön koşulların şimdilik mevcut olmadığını belirtmiş, Danimarka’nın Filistin’i tanımaya hazır olmadığını söylemişti.

Rasmussen, "Devlet olabilmek için kontrol edilen bir bölgeye ve onu kontrol edebilecek bazı otoritelere sahip olması gerekmektedir" demişti.

Danimarka'nın Filistin'in tanınmasına yönelik yasa tasarısı ilk olarak şubat ayında parlamentodaki dört sol parti tarafından sunulmuş ancak yasa tasarısı yeterli oy almamıştı.
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Öte yandan Norveç, İrlanda ve İspanya, bugün Filistin'i resmen tanıdı.

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Yorumlar

Necati Gedikoğlu

Bu Danimarka her tarafta karşımıza düşman olarak çıkıyor lakin bakıyoruz ülkemiz madenlerimiz nerdeyse emrinde bütün antlaşmaları iptal edilip derhal kovulması lazım midemiz bulanıyor

siyonist BARBARLAR! İSLAM-İNSANLIK DÜŞMANI KAFİRLER VİCDANSIZLAR güruhu......

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