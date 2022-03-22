Daniel Siebert kimdir Daniel Siebert nereli kaç yaşında?

A Milli Futbol Takımımızın, Portekiz ile 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Mücaelenin dördüncü hakemi Sandro Scharer.

Daniel Siebert kimdir?

Daniel Siebert 4 Mayıs 1984 Almanya doğumduru. Alman futbol hakemi. FIFA kokartlı, UEFA birinci kategori hakemidir.

Daniel Siebert hakemlik kariyeri

1998'den beri hakemlik yapan Siebert, 2007'de AFB hakemi olarak atanmıştır. 2009'da 2. Bundesliga'daki ilk maçını yöneten hakem, 2012-13 sezonunda Bundesliga hakemi olmuştur.

Daniel Siebert, 24 Ekim 2014'te Wolfgang Stark'ın yerine FIFA hakemi olarak duyurulmuştur. Böylelikle Siebert, on Alman futbol hakemi arasında en küçüğü olmuştur.

Uluslararası düzeydeki ilk yönettiği maç, 29 Mayıs 2015'te 2015 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında oynanan Portekiz - Türkiye maçıdır. Yönettiği ilk üst düzey uluslararası karşılaşma ise Lüksemburg ile Moldova arasında oynanan hazırlık maçı karşılaşmasıdır.

Siebert, 4 Mayıs 1984'te hala yaşamını sürdürdüğü Berlin'de dünyaya gelmiştir. Berlin'deki bir okulda yarı zamanlı öğretmen olarak çalışmaktadır.

Daniel Siebert hangi maçları yönetti?

2007-AFB-Hakem

2009-2. Bundesliga-Hakem

2012-Bundesliga-Hakem