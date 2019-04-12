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Daniel Orton Karesispor’da

Karesispor, NBA patentli Daniel Orton ile sözleşme imzaladı.

12 Nisan 2019 Cuma 14:32
Daniel Orton Karesispor’da

Karesispor, NBA patentli Daniel Orton ile sözleşme imzaladı.


Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından Karesispor, Amerikalı oyuncu Daniel Orton ile sözleşme imzaladı. Karesispor resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Daniel Orton Karesispor’da 2011-2014 yıllarında NBA takımlarından Orlando Magic, Okhlama City formalarını giyen Orton geçtiğimiz sezon Japonya ve Lübnan’da 43 maçta forma giydi. Ortalama 24.7 dakika süre alan Orton 12.4 sayı ve 6.6 ribaund ortalamalarını yakaladı. Daniel Orton’a Karesi Spor’a hoş geldin diyor; Karesispor forması ile birlikte nice başarılar ve zaferler diliyoruz" denildi.


Sözleşme imzalanan Daniel Orton’un hafta sonu oynanacak olan Selçuklu Belediyesi maçında sahada olması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 14:32
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