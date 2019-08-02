Dani Alves, Sao Paulo ile anlaştı Brezilya temsilcisi Sao Paulo, son olarak Paris Saint-Germain'de forma giyen Dani Alves'i kadrosuna kattı.

Brezilyalı yıldızoyuncu Dani Alves, ülkesinin Sao Paulo takımı ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Dani Alves ile 2022 yılının aralık ayına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Futbol tarihinin en iyi bekleri arasında gösterilen Dani Alves, Brezilya temsilcisi Bahia'da başladığı futbol kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus ve son olarak Paris Saint-Germain (PSG) formalarını giydi. DaniAlves, Fransa temsilcisinde geçen sezon 32 maçta 3 gole imza attı.

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