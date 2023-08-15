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Dünya Dang humması can almaya devam ediyor: 416 ölü!
Dünya

Dang humması can almaya devam ediyor: 416 ölü!

Yeniakit Publisher
2023-08-15 11:29:00 -
Dang humması can almaya devam ediyor: 416 ölü!

Bangladeş'te dang humması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 416'ya yükseldi.

Bangladeş'te dang humması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 416'ya yükseldi.

Bangladeş Sağlık Hizmetler Genel Müdürlüğü (DHGS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısının 416'ya çıkarken, bunun 318'inin başkent Dakka'da olduğu kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte 18 kişinin bu hastalıktan yaşamını yitirdiği belirtildi.

DGHS'nin verilerine göre dang humması vakası sayısı, 43 bin 665'i Dakka'da olmak üzere ocaktan bu yana 87 bin 891'e çıktı.

Temmuz'da, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 8 kat daha fazla dang humması vakası tespit edildi.
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DGHS'nin eski Hastalık Kontrol Direktörü Benazir Ahmed, ülkedeki dang humması vakaları hakkında konuştu.

Ahmed, dang humması vakalarının Dünya Sağlık Örgütünün öngördüğü sayıyı çoktan aştığını belirtti.

Artan vakaların Dakka'daki hastaneleri şimdiden altüst ettiğini dile getiren Ahmed, ülkede ilaç krizinin yaşandığını ve bu durumun yetkilileri ithal ilaç konusunda izin vermeye zorladığını kaydetti.

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