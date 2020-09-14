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Aktüel Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı
Aktüel

Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 21:53:48 -
Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yolda damperi açılan kamyon üst geçide çarptı.

Remzi Oruç'un kullandığı 06 SEA 94 plakalı mısır yüklü kamyonun damperi, Mithat Özhan Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle açıldı.

Damperin açıldığını fark etmeyen Oruç, bulvar üzerinde bulunan üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçitte hasar oluşurken, kamyonda yüklü 27 ton mısır yola döküldü.

Çevredekilerin uyarması üzerine aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hasar gören üst geçidin çevresinde önlem alan ekipler, yolu araç trafiğine kapattı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yol, gerekli kontroller ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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