Damlama sulama ile çeltik ekiminde 70 su tasarrufu

Samsun’un Bafra ilçesinde 3 mahallede deneme olarak yapılan damlama su ile çeltik ekimleri umut veriyor.

Bafra’nın Osmanbeyli, Balıklar ve İkiztepe Mahallerinde toplam 15 dönüm arazide deneme olarak ekilen çeltikler, yüzde 70 su tasarrufu sağlıyor. Ziraat Oda Başkanı Osman Tosuner ve ziraat odası mühendisleri damlama sulama ile dikimi yapılan arazileri gezerek üreticilerden bilgi aldı. Damlama sulama sistemi ile sulanan arazilerde mahsulde verimlilik gözlenirken, su tüketiminde ise yüzde 70 oranında bir tasarruf sağlanmış oldu.

4 dönüm arazide deneme ekimi yapan İkiztepe Mahallesi’nden Mümin Candar, damlama su ile yapılan dikimlerde hem su tasarrufu sağlandığını hem de girdi maliyetlerinin düştüğünü dile getirdi. Candar, “Bu yıl çeltikte deneme yapalım diye düşündük. 20 Mayıs tarihinde ekimi gerçekleştirdik. İlk etapta düşünmüyorduk. Aniden karar verdik, mısır ekmeyi düşünüyorduk. Olur mu olmaz mı araştırdık. Denedik ve şu an gayet iyi geliyor. Şu an meyveye zorluyor dökümde. İki sefer ilaçlama yaptık. Dönüme 20 kilo tohum attık. Bilmiyoruz önümüzdeki günlerde verimi daha iyi test edeceğiz. Ben bunu yutup da gördüm Balıkesir Gönen’de denemişler ekmişler bizde deneyelim dedik. Dikimden sonra bir ot ilacı uygulaması yaptık. Tabii ki bizimde eksiklerimiz oldu. İyi hazırlık yapamadık. Ama iyi hazırlık yapamadığımız halde bile şu an gayet iyi pozisyonda. En başta damlama sulamada sudan tasarruf, lazer masrafı, rotovatör düzleme masrafı yani bu tür masraflar olmuyor sadece burada damlama hortumu maliyeti biraz maliyeti arttırıyor. Maliyet açısından diğer dikimlere göre daha iyi. Hedefimiz dönüm başına 700-800 kilo civarında idi. Muhtemelen bu kiloları yakalayacağımızı tahmin ediyorum” dedi.

Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, “Bafra Ovası’nda yaklaşık 140 bin dekar çeltik yapılan mükemmel bir ovaya sahibiz. Çeltik arazilerinde mükemmel bir kalite ve gelişme var. Osmanbeyli, Balıklar ve İkiztepe Mahallelerimizde ilki gerçekleştirilen damlama sulama ile çeltik ekimi yapıldı. En önemli getirisi suda büyük bir tasarruf var. Biliyorsunuz 2030 yıllarında küresel ısınmadan dolayı su sıkıntısı yaşanacağı konusunda bilim adamları bunu gündeme getiriyor. Ama bu gibi tarımların damlama su ile gerçekleştirilirse ovadaki suyumuzun ve barajdaki sularımızın azalma şansları çok az olur. Şu an ovada sulanan çeltik sularının yüzde 70’i boşa akıyor. Ama şu gördüğümüz damlama su çeltikte su kaybı yok. 3 günde 4 günde bir 1 buçuk saat çalışıp damlama su ile göllendirip mükemmel bir çeltik var” şeklinde konuştu.