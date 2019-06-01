Damla tatlısı nasıl yapılır? Damla tatlısı tarifi

Ramazan bayramı yaklaşırken tatlı tarifleri aranan konular arasında yer aldı. Bayramda baklava yapmak istemeyenler ise farklı tatlı arayışındalar. Şerbetli tatlılar arasında irmikli ve cevizli olan damla tatlısı tarifi için malzemeleri hazırlayın. Peki damla tatlısı nasıl yapılır? İşte damla tatlısı tarifi...

Malzemeler:

-2 adet yumurta ( Birinin sarısı üzerine )

-1 çay bardağı irmik

-1 çay bardağı pudra şekeri

-1 çay bardağı sıvı yağ

-1 çay bardağı yoğurt

-150 gr eritilmiş margarin veya tereyağ

-1 paket vanilya

-1 paket kabartma tozu

-1 fiske karbonat

-1 tatlı kaşığı sirke

-4. 5 su bardağı un

İçi malzemesi İçin:

-Bir kase çekilmiş ceviz İçi

Şerbet İçin:

-3 su bardağı şeker

-3,5 su bardağı su

-Birkaç damla limon suyu

Damla tatlısı nasıl yapılır?

-Öncelikle şerbet için şeker ve su tencereye konulup çırpılır orta ateşte kaynatılır.

-Kaynamaya başlayınca birkaç damla limon suyu sıkılıp 2-3 dakika sonra altı kapatılıp soğumaya bırakılır.

-İrmik, pudra şekeri, yumurta, yoğurt, sıvı yağ, eritilmiş margarin (tereyağ), vanilya ve sirke derince bir kaba alınır ve çırpılır. 1 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozu konulur ve çırpılır.

-Yavaş yavaş un eklemesi yapılarak hamur toparlanır. Kulak memesi kıvamında yumuşak olması gerekiyor.

-Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınıp yassı hale getirilir. İçine ceviz konulup rulo halinde sarılır.

-Biraz açtırarak esnetip iki ucu öne getirilip sıkıştırılıp birleştirilir ve tepsiye dizilir.

-Üzerlerine yumurta sarısı sürülüp fındık konulur.

-Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirilir.

-Piştikten sonra ilk sıcaklığı çıkınca 1 dakika sonra şerbeti dökülür.Hepsinin üzerine gelecek şekilde kepçe ile şerbetlenir. Üzeri kapatılarak iyice içine çekmesi beklenir.

-Çeken şerbeti ile servis edebilirsiniz.