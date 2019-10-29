Damla sakızı faydaları | Damla sakızı nasıl kullanılır?

Damla sakızı denilince birçok kişinin aklına enfes kokusu gelir. Kokusu ile birlikte içinde bulunduğu her şeye farklı bir tat katar. Peki ama damla sakızı nasıl kullanılır? Damla sakızı faydaları nelerdir? Damla sakızı nerelerde kullanılır?

Ülkemizde Ege bölgesinde yetişen ve sıklıkla tatlılarda kullanılan damla sakızı, ilaç sanayii için de oldukça büyük bir nimet.

Aslında sakız ağacında; yapışkan ve sıvı dokusu olan damla sakızı saklanmak için kurutuluyor.

Damla sakızının faydalarını sıralamamız gerekirse;

Mideyi rahatlatır.

Reflüyü dindirir.

Ağızda bekletilerek tüketildiğinde, tükürükle kana karışır, vücudu sakinleştirir ve deforme olmş kısımları onarır.

Balla birlikte tüketildiğinde enfeksiyonu giderir.

Karaciğer kanserini önler.

Vücuttaki toksinleri idrar yolları ile atar.

Yüz felci ya da çene kasılmaları içinde doğal tedavi olarak kullanılır.Sert bir halde çiğnendiğinde baştaki tüm kasların aynı oranda çalışmasını sağlar. Sinirleri rahatlatır.

Vücuttaki tüm toksinleri idrar yolu ile atma özelliği olan damla sakızını çocukların çiğnememesi tavsiye edilir. Fakat yetişkinler gönül rahatlığı ile tüketebilirler.

Balgam söktürücü etkisi ile boğazdaki enfeksiyonu atar. Akciğer kanseri riskini azaltır.

Yemeklerin içinde kullanıldığında faydası bir nebze azalabilir. Yemeklerinizden ve özellikle çiğ halde yanınızdan ayırmayın.

Damla sakızı nerelerde, nasıl kullanılır?

Damla sakızını sertken, havanda dövüp her alanda kullanabilirsiniz.

- Reçel, dondurma ve tatlı yapımında kullanılır.

- Türk kahvesinde aroma olarak kullanılır

- Sindirimi kolaylaştırır.

- Ağız ve diş sağlığı üzerinde önemli etkiye sahiptir.

- Diş macunu olarak kullanılır.

- Tansiyonu dengeler ve kalp krizi riskini azaltır.

- UV ışınlarını emme özelliği olduğu için güneş yağları bileşiminde kullanılır.