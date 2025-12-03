Damla Şahin aranıyor: İnceleme başlatıldı! 13 yaşındaki kız ders çıkışı ortadan kayboldu! Herkesin umudu var
Muğla’nın Dalaman ilçesindeki Atatürk Ortaokulu 8. Sınıfında öğrenim gören 13 yaşındaki Damla Şahin dün öğle saatlerinde okuldan çıktıktan sonra kayboldu. Şahin’in sınıf arkadaşlarına “Fethiye’ye gidiyorum” dediği öğrenildi. Ancak kendisinden haber alamayan ailesi polis ve savcılığa müracaat ederek kızlarının bulunmasını istiyor.
Aile sosyal medyadan paylaşım yaparak Damla Şahin’i görenlerin ailesine haber vermesini istedi. Polis ve jandarma arama çalışmalarına başladı.