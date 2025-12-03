  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Putin’den flaş açıklama! Karadeniz’de tankerlere yapılan saldırılara misliyle karşılık verilecek

Rusya, ölen askerlere tazminat ödemelerini kesti: Para yerine kıyma makinesi verdiler!

Bulgaristan’da tarihi protesto: Hükümet bütçe tasarısını geri çekti

Türkiye Artık Sahada da Masada da Oyun Kurucu... Bölge Dizayn Ediliyor: Hedef Türkiye mi?

39 bin ton akaryakıtla Rusya’ya gidiyordu Türk tankeri Afrika açıklarında battı

Almanya'da 20 yıllık makina devi iflas etti! Zarar gören dev şirket: 270 kişi işten çıkarıldı

CHP kafası mahkemede patladı! Manavgat Belediyesi davasında 19 kişi gözaltında

Türkiye’de sağlıkta dev adım! ASELSAN destekli otomatik şok cihazı kritik anlarda hayat kurtaracak!

Terör devleti İsrail'in zulmü sürüyor

17 yıl FED ve JP Morgan deneyimi Başekonomistliği getirdi Merkez’de bir ilk!
Aktüel Damla Şahin aranıyor: İnceleme başlatıldı! 13 yaşındaki kız ders çıkışı ortadan kayboldu! Herkesin umudu var
Aktüel

Damla Şahin aranıyor: İnceleme başlatıldı! 13 yaşındaki kız ders çıkışı ortadan kayboldu! Herkesin umudu var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Damla Şahin aranıyor: İnceleme başlatıldı! 13 yaşındaki kız ders çıkışı ortadan kayboldu! Herkesin umudu var

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Damla Şahin, dersten sonra ''Fethiye’ye gidiyorum” sözlerini söylediği öğrenildi. Aramalar hız kazanırken Şahin'in bulunması için polis ve jandarma seferber oldu.

Atatürk İlkokulu öğrencisi Damla Şahin her yerde aranıyor, okuldan çıktı kayboldu ifadeleri kullanıldı. polis ve jandarma çalışmaları yürüttüklerini vurguladı.

13 yaşındaki kız ders çıktı, ortadan kayboldu! Herkes umutla onu arıyor!

Muğla’nın Dalaman ilçesindeki Atatürk Ortaokulu 8. Sınıfında öğrenim gören 13 yaşındaki Damla Şahin dün öğle saatlerinde okuldan çıktıktan sonra kayboldu. Şahin’in sınıf arkadaşlarına “Fethiye’ye gidiyorum” dediği öğrenildi. Ancak kendisinden haber alamayan ailesi polis ve savcılığa müracaat ederek kızlarının bulunmasını istiyor.

Aile sosyal medyadan paylaşım yaparak Damla Şahin’i görenlerin ailesine haber vermesini istedi. Polis ve jandarma arama çalışmalarına başladı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23