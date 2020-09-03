Damla kehribar taşının muhteşem faydaları canlı yayında anlatıldı
Damla Kehribar Tesbih çeşitleri dünya genelinde oldukça büyük rağmen görüyor. Peki, Damla Kehribar'ın sağlığımız açısından ne gibi faydaları var? İşte muhteşem faydaları....
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
Mehmet Özmen Diyarbakır'dan canlı yayınlarını sürdürüyor. Damla Kehribar Tesbih çeşitleri dünya genelinde oldukça büyük rağmen görüyor. Peki, Damla Kehribar'ın sağlığımız açısından ne gibi faydaları var? İşte muhteşem faydaları....
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