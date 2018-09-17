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Damat ve geline takılan takı dudak uçuklattı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde şehit yakını olduğu öğrenilen İdris-Fatma Yıldırım çifti, dünya evine girdi. Yüzlerce davetlinin katıldığı düğünde; geline 1 kilogram altın, damada ise 230 bin lira takıldı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 15:08
Damat ve geline takılan takı dudak uçuklattı

Şırnak kırsalında son 2 yılda güvenlik güçlerinin yürüttüğü terörle mücadele operasyonları ile güven ve huzur ortamı sağlanırken, bölgede yüksek katılımlı açık hava düğünleri de peş peşe yapılmaya başladı.

Son olarak, Kato Dağı eteklerinde, Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde de İdris Yıldırım, 3 gün 3 gece süren bir düğünle Fatma Yıldırım ile dünyaevine girdi. Düğüne, askeri birliklerin komutanlarının da aralarında bulunduğu yüzlerce davetli katıldı. Davetliler, yöreye özgü rengârenk kıyafetlerle geldikleri düğünde, çalan müzikler eşliğinde halay çekti. Takı töreninde, geline 1 kilogram altın, damada ise 230 bin lira takıldı.

Şehit yakını olduğu öğrenilen damat ve gelini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Kıdemli Başçavuş Kazım Doğan, "Asker olarak şehit ailelerini yanlız bırakmadık, buraya geldik. Onlar bizim canlarımız, ciğerlerimiz. Bugünburadaysak onların sayesinde. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 15:08
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