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Yaşam Damat paraların içinde resmen kayboldu!
Yaşam

Damat paraların içinde resmen kayboldu!

Yapılan bir aşiret düğününde damat takılan paraların çokluğu dikkat çekti. Damat paraları taşımakta zorlanırken o anlar sosyal medyada yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 14:09:00 -
Damat paraların içinde resmen kayboldu!

Yapılan bir aşiret düğününde damat takılan paraların fazlalığı dikkat çekti. Damat paraları taşımakta zorlanırken o anlar sosyal medyada yayınlandı.

Siirt'te gerçekleşen bir aşiret düğününde, damada yüksek miktarda takı takıldı. Gelen takıları tek başına taşımakta güçlük çeken damat, yanındaki iki kişiden daha destek aldı.

Destek için 2 kişi daha para taşıdı

Damada takılan takıların ağırlık yapmaması için paralar, rulo halinde diğer iki kişinin de boynuna asıldı.

Damadın ve yanındakilerin para nedeniyle görünmediği videolar, sosyal medyada en çok izlenenler arasında yer aldı.

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