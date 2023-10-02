Damat düğünde öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyada tepki yağdı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir düğün salonunda meydana gelen olay tepkilere neden oldu. Gelin, damat ve yakınları oyun oynadığı sırada düğüne katılanlardan bazıları üzerlerine para attı. Düğüne katılan birkaç çocuk da paraları toplamaya çalıştı.

Para toplayan çocuğu yere fırlattı

Bu sırada çocuklardan biri, gelinin gelinliğine takılan paraları almak istedi. Damat ise gelinliği çekiştiren çocuğu yakasından tutarak yere fırlattı.

Çocuk daha sonra ağlayarak salondan uzaklaştı.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay, tepkilere neden oldu.