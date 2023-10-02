Damat düğünde öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyada tepki yağdı
Adana'da akıllara durgunluk veren bir şiddet olayı meydana geldi. Seyhan ilçesinde bir düğünde gelinin gelinliğini çekiştiren küçük çocuk, damat tarafından tutularak yere fırlatıldı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir düğün salonunda meydana gelen olay tepkilere neden oldu. Gelin, damat ve yakınları oyun oynadığı sırada düğüne katılanlardan bazıları üzerlerine para attı. Düğüne katılan birkaç çocuk da paraları toplamaya çalıştı.
Para toplayan çocuğu yere fırlattı
Bu sırada çocuklardan biri, gelinin gelinliğine takılan paraları almak istedi. Damat ise gelinliği çekiştiren çocuğu yakasından tutarak yere fırlattı.
Çocuk daha sonra ağlayarak salondan uzaklaştı.
Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay, tepkilere neden oldu.
Sosyal Medya
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