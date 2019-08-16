Damat dehşetinde katledilen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde damat tarafından katledilen dini nikahlı eş, kayınpeder ve kadın köy muhtarı son yolculuklarına uğurlandı.

Yalvaç ilçesine bağlı Çetince Köyü’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen damat dehşeti sonucu ölenler için bugün muhtarlık binası önündeki köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Törene, ölenlerin yakınları, köy halkı ile çevre ilçe, belde ve köylerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Cuma namazı çıkışında muhtarlık binası yanındaki köy meydanına konulan Çetince Köyü Muhtarı Ayşe Adıgüzel, Asiye Aydoğmuş ve Orhan Aydoğmuş’un cenazeleri, cenaze namazının kılınmasının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, dün akşam saatlerinde Jandarma Ekipleri’nce gözaltına alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan katil zanlısı Ramazan D. (55) isimli damat tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

Olay, dün saat 17.45 sıralarında Isparta - Konya Karayolu üzerindeki Yalvaç ilçesine bağlı Çetince Köyü’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Antalya’da yaşayan Ramazan D.(55), yaklaşık 15 gün önce tartıştıktan sonra dini nikahlı eşi ve kayınpederi ile konuşmak, barışmak üzere Çetince Köyü’ne geldi. Görüşme için aracı olarak Köy Muhtarı Ayşe Adıgüzel’den yardım isteyen Ramazan D., eşi Asiye Aydoğmuş ve kayınpederi Orhan Aydoğmuş’un yaşadığı eve gitti. Görüşme sırasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkınca, damat Ramazan D., eşi Asiye Aydoğmuş, kayınpederi Orhan Aydoğmuş ile köy muhtarı Ayşe Adıgüzel’i vurdu. Dehşet saçan damat Ramazan D.’nin, daha sonra köye geldiği aracıyla hızla bölgeden Isparta istikametine uzaklaştığı öğrenildi.

Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu 3 kişinin de öldüğü tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu olay yerinden firar ettiği belirlenen damatla ilgili çalışma başlatıldı. Katil zanlısı damat, Isparta istikametine kaçmaya çalıştığı sırada, olayın üzerinden geçen yaklaşık yarım saatlik zaman dilimi içerisinde Gelendost ilçesi sınırlarında Jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Katil zanlısı damat Yalvaç Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.