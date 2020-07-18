Dalya Mahmut Müslüm kimdir? Dalya Mahmut Müslüm Salih Müslüm’ün neyi oluyor?

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Müslüm, emniyetteki ifadesinde, babası Mahmut Müslüm'ün daha önce "Örgüte bir çocuk hediye edeceğim." sözü verdiğini, bunun üzerine kendisinin 2013'te 14 yaşındayken örgüte katıldığını ve bir süre Kamışlı çocuk kampında bulunduğunu belirtti.

“Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan sık sık karargaha gelirler”

PKK'nın kadın yapılanması YJA Star karargahında 7 ay kaldığını kaydeden Müslüm, Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi sözde üst düzey örgüt yöneticilerinin, toplantı amacıyla sık sık karargaha geldiklerini, 2-3 gün süren toplantılarda sürekli Türkçe konuşulup kararların Türkçe yazıldığını bildirdi.

Müslüm, Türkiye'den bölücü terör örgütüne katılan teröristlerle Suriye'den örgüt saflarına geçenler arasında şiddetli fikir ayrılıkları ve kavgaların yaşandığını beyan etti. Müslüm, örgüt bünyesinde teröristlere yönelik drone eğitimlerinin daha çok ABD ve Fransa askerlerince verildiğini öne sürdü. Dalya Mahmut Müslüm, Suriye'de faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan "Esma Samur" kod adlı terörist Gülten Alataş'ın yakın korumalığını yaptığını da itiraf etti.