Dalilah Muhammed 16 yıllık rekoru kırdı
- ABD'li atlet, Rus Pechonkina'nın 2003'ten bu yana elinde tuttuğu kadınlar 400 metre engelli dünya rekorunun yeni sahibi oldu29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:42
DES MOINES (AA) - ABD'li atlet Dalilah Muhammed, kadınlar 400 metre engelli dünya rekorunu kırdı.
Olimpiyat şampiyonu Dalilah Muhammed, ülkesinin Des Moines kentinde yapılan ABD Atletizm Şampiyonası'ndaki 52.20 saniyelik derecesiyle tarihe geçti.
29 yaşındaki sporcu, Rus Yuliya Pechonkina'nın (52.34 saniye) 8 Ağustos 2003'ten beri kırılamayan kadınlar 400 metre engelli dünya rekorunu ele geçirdi.
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