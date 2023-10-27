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Aktüel Dalgıçlar Gazze'ye destek için su altında pankart açtı
Aktüel

Dalgıçlar Gazze'ye destek için su altında pankart açtı

Yeniakit Publisher
2023-10-27 02:22:00 -
Dalgıçlar Gazze'ye destek için su altında pankart açtı

Kartal sahiline gelen dalgıçlar, Filistin'e destek için su altında "Karanlık sulardan aydınlık Gazze'ye" yazılı pankart açtı.

Kartal sahiline gelen dalgıçlar, Filistin'e destek için su altında "Karanlık sulardan aydınlık Gazze'ye" yazılı pankart açtı.

Bir grup dalgıç, sahilde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua ettikten sonra denize girdi.

Dalgıçlar, su altında "Karanlık sulardan aydınlık Gazze'ye" yazılı pankart açtı.

Grup adına basın açıklaması yapan dalgıç Cem Karabay, "Amacımız, Gazze'de, Filistin'de yaşanan olaylara, orada dökülen kanlara karşı sessiz kalmadığımızı, bunları içimizde kanayan bir yara olarak hissettiğimizi anlatmak." dedi.

Dalgıçlar, daha sonra Türk bayrağı ile pankartın önünde Filistinliler için dua etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Yorumlar

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Yahudi bunları okudukca ağzını bırakıp gülüyordur herhalde.
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