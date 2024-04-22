Dalgalarla boğuşan deniz otobüsünde korku dolu anlar

Marmara Bölgesi'nde iki gündür şiddetli fırtına etkili oldu. Başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Deniz ve havada çok sayıda sefer iptal edilirken, Marmara Denizi'nde seyir halinde olan bir deniz otobüsü büyük tehlike atlattı. Vatandaşlar şiddetli fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar altında korku dolu anlar yaşadı.

DALGALAR DENİZ OTOBÜSÜNÜ SAVURDU

Yolcuların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde dev dalgaların deniz otobüsünü savurduğu anlar yer aldı.

Bazı vatandaşlar olay esnasında "durdurun şunu" şeklinde tepki verdi.