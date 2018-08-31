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‘Dalga’cılara sıkı takip

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlarını anlık takip ederek engelleyici tedbirler almaya devam edeceklerini belirtti.

31 Ağustos 2018 Cuma 10:56
‘Dalga’cılara sıkı takip

Ticaret Bakanı Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk ve benzeri piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdiklerinin gündeme geldiğini ifade etti. Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık takip ederek piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceklerini bildirdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 10:56
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. Ruhsar Pekcan
  3. spekülatörler

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