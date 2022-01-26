Dalga geçer gibi duyuru! ODA Tv baltayı taşa vurdu

Yeniakit Ankara

Karanlık Oda Tv Ekrem İmamoğlu'nu aklamaya çalışırken baltayı yine taşa vurdu. "İmamoğlu İstanbul'un son durumunu açıklıyor" diye sunulan haberde İstanbul'daki son durum yerine büyükelçi ile yemek meselesine değinildi.

Oda Tv'nin haberi şöyle: "#CANLI | İmamoğlu İstanbul'un son durumunu açıklıyor: 20-25 gün öncesinden yemek programlanmıştı. Büyükelçi verdiği sözden dolayı 1 gün önce Ankara'dan kalkıp geldi. Eşlerimizle beraber sohbet ettik"

"Görevin büyükelçi ile görüşmek mi?"

Alay eder gibi yapılan habere bazı vatandaşlar şu şekilde tepki gösterdi:

"Senin görevin nedir büyükelçi ile görüşmek ?

İbb başkanısın"

"Arkasindaki güç zaten İngiltere Sermayesi. Tabiki gidecek. Yoksa onu CB yapmazlar"

"İsterse 10yıl önce programlanmış olsun, isterse 5dk olsun.

Bu yemek, işin yapılmasına engel değil, ama yemeğe gitmek Türkiye’yi, siyaseti zerre bilmemek demek.

Murat Ongun’un yurtdışında olması da aynı paragrafa dahildir."