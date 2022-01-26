  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dalga geçer gibi duyuru! ODA Tv baltayı taşa vurdu
Gündem

Dalga geçer gibi duyuru! ODA Tv baltayı taşa vurdu

Karanlık Oda Tv Ekrem İmamoğlu'nu aklamaya çalışırken baltayı yine taşa vurdu. "İmamoğlu İstanbul'un son durumunu açıklıyor" diye sunulan haberde İstanbul'daki son durum yerine büyükelçi ile yemek meselesine değinildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 14:30:00 -
Dalga geçer gibi duyuru! ODA Tv baltayı taşa vurdu

 Yeniakit   Ankara  

Karanlık Oda Tv Ekrem İmamoğlu'nu aklamaya çalışırken baltayı yine taşa vurdu. "İmamoğlu İstanbul'un son durumunu açıklıyor" diye sunulan haberde İstanbul'daki son durum yerine büyükelçi ile yemek meselesine değinildi.

Oda Tv'nin haberi şöyle: "#CANLI | İmamoğlu İstanbul'un son durumunu açıklıyor: 20-25 gün öncesinden yemek programlanmıştı. Büyükelçi verdiği sözden dolayı 1 gün önce Ankara'dan kalkıp geldi. Eşlerimizle beraber sohbet ettik"

 

"Görevin büyükelçi ile görüşmek mi?"

Alay eder gibi yapılan habere bazı vatandaşlar şu şekilde tepki gösterdi:

"Senin görevin nedir büyükelçi ile görüşmek ?
İbb başkanısın"

"Arkasindaki güç zaten İngiltere Sermayesi. Tabiki gidecek. Yoksa onu CB yapmazlar"

"İsterse 10yıl önce programlanmış olsun, isterse 5dk olsun.
Bu yemek, işin yapılmasına engel değil, ama yemeğe gitmek Türkiye’yi, siyaseti zerre bilmemek demek.
Murat Ongun’un yurtdışında olması da aynı paragrafa dahildir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay