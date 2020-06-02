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Dünya

Dalga dalga yayılıyor! “Amerikan Baharı” Kanada'ya da sıçradı

ABD’de polis memurunun dizleriyle baskı yaparak siyahi George Floyd'un boğularak ölümüne neden olması sonrasında ülkede başlayan protestolar ve sonrasında dönüştüğü şiddet olayları şimdi de Kanada’ya sıçradı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 06:56:00 - 2020-06-02 07:05:14
Dalga dalga yayılıyor! “Amerikan Baharı” Kanada'ya da sıçradı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) siyahi George Floyd'un polis gözaltısında ölmesinin ardından başlayan şiddet olayları, Kanada'da da baş gösterdi.

ABD yangın yeri

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis gözaltısında boğularak ölmesi sonrası başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüştü ve ülkenin birçok eyaletine yayıldı.

ABD'deki protestolara dünyanın farklı ülkelerinde de destek verilirken, bazı ülkelerdeki gösteriler de şiddet olaylarına dönüştü.

Polisle çatışmaya girdiler

Kanada'nın Qubec eyaletine bağlı Montreal kentindeki protestolarda göstericiler, polisle çatışmaya başladı. Bazı göstericiler de polis ekiplerinin geçişini engellemek için barikatlar kurdu.

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