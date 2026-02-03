  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İftira siyasetine yargı tokadı: Özgür Özel ve Murat Emir tazminata mahkum edildi! ABD Büyükelçisi Barrack’tan İki yüzlü batıya Türkiye tepkisi: Bu delilik! CHP’de yapay kaos gerçek ihanet! Cezaevinden Kürtçülük mesajı CHP’li İBB yönetiminde Metro faciası! İstanbul’da liyakatsizlik raydan çıktı 10 kişi vefat etmişti! Kazaya karışan firmanın başka otobüsü 'pes' dedirtti Netanyahu’dan İran’a mesaj: “Dayanılmaz sonuçlarla yüzleşirler” Körfez'de Fener fırtınası! CHP sadece izliyor! İstanbul'da her akşam aynı manzara PKK-YPG’den kalleş pusu! Suriye Ordusunun Haseke’ye girmesine sevinenlere kurşun yağmuru Sapkın Kerimcan'a hapis cezası
Dünya Dakikalar içinde enkaza döndü! Demir yolu köprüsü çöktü, 5 işçi hayatını kaybetti
Dünya

Dakikalar içinde enkaza döndü! Demir yolu köprüsü çöktü, 5 işçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dakikalar içinde enkaza döndü! Demir yolu köprüsü çöktü, 5 işçi hayatını kaybetti

Çin’in doğusundaki Ciangsu eyaletinde yapımı süren demir yolu köprüsünde meydana gelen çökme şantiyede çalışan işçilerin hayatına mal oldu.

Çin’in Ciangsu eyaletine bağlı Yançıng kentinde, inşaat halindeki demir yolu köprüsünde dün akşam saatlerinde facia yaşandı.

 

 

Yançıng şehrinde dün yerel saatle 17.46’da inşaat halindeki bir köprünün 95 metrelik bölümü çöktü. Köprünün çöken bölümünde çalışan 5 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Çin basını, köprünün, Ciangsu eyaletinin Lianyungang ili ile Şanghay şehri arasında kurulması planlanan hızlı tren hattının parçası olarak inşa edildiğini açıkladı.

O ülkede tren seferleri 5 gün duracak!
O ülkede tren seferleri 5 gün duracak!

Dünya

O ülkede tren seferleri 5 gün duracak!

Balıkesir’de yolcu treni raydan çıktı: 1 yaralı
Balıkesir’de yolcu treni raydan çıktı: 1 yaralı

Gündem

Balıkesir’de yolcu treni raydan çıktı: 1 yaralı

Hızlı trenle Mersin-Adana arası 25 dakikaya iniyor
Hızlı trenle Mersin-Adana arası 25 dakikaya iniyor

Yerel

Hızlı trenle Mersin-Adana arası 25 dakikaya iniyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23