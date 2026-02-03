Dakikalar içinde enkaza döndü! Demir yolu köprüsü çöktü, 5 işçi hayatını kaybetti
Çin’in doğusundaki Ciangsu eyaletinde yapımı süren demir yolu köprüsünde meydana gelen çökme şantiyede çalışan işçilerin hayatına mal oldu.
Çin’in Ciangsu eyaletine bağlı Yançıng kentinde, inşaat halindeki demir yolu köprüsünde dün akşam saatlerinde facia yaşandı.
Yançıng şehrinde dün yerel saatle 17.46’da inşaat halindeki bir köprünün 95 metrelik bölümü çöktü. Köprünün çöken bölümünde çalışan 5 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Çin basını, köprünün, Ciangsu eyaletinin Lianyungang ili ile Şanghay şehri arasında kurulması planlanan hızlı tren hattının parçası olarak inşa edildiğini açıkladı.