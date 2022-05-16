Dakika bir gol bir! Erdem Baş ABD'deki asgari ücrete bir çırpıda %100 zam yaptı

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Oyuncu Erdem Baş, geçtiğimiz hafta İstanbul Havalimanı'nda ABD'ye gitmeden hemen önce bir video kaydetmiş, videodaki konuşma üslubu ve sözleri ile tepkileri üzerine çekmişti.

Baş, ABD'ye gitmeyi bir lütuf gibi anlatarak, "Türkiye bir oyuncu kaybetti ama Amerika (Hollywood) bir aktör kazandı." demişti.

Sosyal medya kullanıcıları Baş'ın pişkin hallerine tepki gösterince de geri adım atıp, "Ülkeyi terk ettiğim yok, greencard çıkmışken değerlendirmek istedim ve New York'a taşınıyorum.. Oyuncu kaybetti, oyuncu kazandı geyiği ise tamamen şaka için." ifadelerini kullanmıştı.

Ayağının tozu ile yapacağını yaptı!

ABD'ye yerleşen Erdem Baş, ülkedeki ilk videosunu paylaştı.

ABD-Türkiye kıyaslaması ile ülkesini karalayan Baş, kendince bir "asgari ücret" karşılaştırması yaptı.

Baş, Türkiye'deki saatlik asgari ücrete karşın ABD'deki asgari ücretin çok daha değerli olduğunu iddia ederken, yalan bilgiye de başvurdu.

Erdem Baş, Türkiye'deki gibi aylık değil saatlik şekilde belirlenen asgari ücret konusunda kamuoyunu yanıltarak, ülkedeki 2022 yılı asgari ücreti saatlik 7,5 dolar iken, "Amerika'da saatlik asgari ücret 15 dolar." dedi.