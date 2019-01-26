Dakika 1 gol 1! Daha gelmeden dev projeye karşı çıktı CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesi'nin İstanbul için öncelik olmadığını söyledi.

İstanbul Bahçelievler’de seçim çalışmaları yürüten ve yurttaşlara projelerini anlatan CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Yaptığımız araştırmalar sonucunda yurttaşlar işsizlik,ulaşım, ana okulu, park, tiyatro kütüphane gibi şehrin sorunlarını sıraladılar. Ben 100 sorunun içinde kanal İstanbul’a rastlamadım. Kanal İstanbul bu şehrin önceliği değil” dedi.

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