Daikin Türkiye’den ekonomi ve istihdama katkı

İklimlendirme sektörünün önde gelen şirketlerinden Daikin Türkiye, fabrika yatırımı yapmak ve ihracatını arttırmak için sermayesini 150 milyon liradan 1 milyar 100 milyon liraya çıkarttı. Sermayesini 950 milyon lira arttıran şirket, 2020’de cirosunu 3 milyar liraya, çalışan adedini de bin 500’e taşımayı hedefliyor. Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, ısıtma ve soğutma ürün gamlarını genişletmeye ve fabrika yatırımlarına ağırlık vermeye devam ettiklerini belirtti. Önder, kanal yapılarını güçlendirmeyi planladıklarını da dile getirdi. 2019’da cirolarının 2,2 milyar lirayı bulacağına dikkat çeken Önder, “Devamlı artan ihracatımızla da ön plandayız. Bunu rakamlar da net bir şekilde ortaya koyuyor” dedi. Önder, sermaye artırımından bağımsız olarak üç senede 50 milyon Euro daha yatırım yapacaklarının da müjdesini verdi.