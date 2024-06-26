Daikin tüm VRV ürün gamını R32 soğutucu akışkanlı hale getirdi

Marka, 2050’ye kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, mevcut ürün portföyünü daha düşük küresel ısınma potansiyeline sahip “R32 soğutucu akışkan” özelliğiyle üreterek ürün gamını hem daha çevreci hem de daha tasarruflu hale dönüştürmeyi hedefliyor. Yeni ürünlerdeki R32 soğutucu akışkan sistemi, yüksek enerji verimliliğinin yanı sıra ozon tabakasına zarar vermemesi, daha düşük küresel ısınma potansiyeli değerine sahip olması, geri dönüşümünün kolay olması ve yeniden kullanıma girebilmesi gibi özelliklerle sürdürülebilirlik açısından önem taşıyor.

Yeni ürünler yüzde 9.1 sezonsal verimlilik artışı sağlıyor

Multi modüllerde sürekli ısıtma özelliğiyle yüksek verimlilikte çalışan VRV 5 Heat Pump Dış Ünite, kış aylarında istenilen konfor ortamını kesintisiz şekilde sağlıyor. Ürün, ofis, otel, AVM, rezidans, villa, plaza ve restoran gibi merkezi iklimlendirme ihtiyacı olan tüm yapılar için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor.

R32 soğutucu akışkan kullanımı sayesinde sistemde daha az gaz şarjı ve daha düşük çaplı bakır borulama yapılıyor ve bu da daha hızlı ve düşük maliyetli kurulum sağlıyor.

Yeni ürünler, R410A gazıyla çalışan ürünlerle kıyaslandığında yüzde 9.1 sezonsal verimlilik (SEER) artışı sağlıyor.

Yakın zamanda satışta

8-10-12 HP seçenekleriyle sunulan VRV 5 Mini Dış Ünite ise villa, rezidans, restoran ve ofis gibi merkezi iklimlendirme ihtiyacı olan her yere uygun bir ürün olarak öne çıkıyor. VRV 5 Heat Pump Dış Ünite ile aynı özellikleri taşıyan cihaz, R410A gazıyla çalışan ürünlerle kıyaslandığında yüzde 6.2 sezonsal verimlilik (SEER) artışı sağlıyor. Türkiye’de R32 soğutucu akışkana sahip ilk VRV ürününü Mini VRV 5-S’i 2021’de satışa sunan Daikin, VRV 5 Heat Recovery’yi 2022’de, VRV 5 Heat Pump Dış Ünite’yi 2024 Mayıs’ta tüketiciyle buluşturmuştu. Şirket, yeni ürünü “VRV 5 Mini Dış Ünite”yi yaz aylarında pazara sunacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO