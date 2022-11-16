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Ekonomi Daikin Global Women Trainee başlıyor
Ekonomi

Daikin Global Women Trainee başlıyor

İklimlendirme sektörü markalarından Daikin, örnek bir adım daha atıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 14:01:00 -
Daikin Global Women Trainee başlıyor

Marka, ‘Daikin Global Women Trainee’ projesiyle kadın istihdamını arttırmayı hedefliyor. Daikin Türkiye, projeyle 10 kadın yönetici adayını bünyesine katmayı amaçlıyor. Firma tarafından pek çok çalışma hayata geçirildi. 2014 yılında start verilen Sakura Kadın Girişimci programıyla önemli bir hamle yapıldı. Programla üniversite mezunu gençlerin girişimcilik potansiyellerinin ortaya çıkarılarak geleceğin iş kadınları olarak iklimlendirme sektörüne ve ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanıyor. 2017 yılında başlatılan Sakura Kadın Teknisyen projesi kapsamında ise iklimlendirme sektöründe ‘erkek işi’ olarak görülen teknik alana kalifiye kadın iş gücü kazandırılıyor. Bu yıl 4’üncü kez düzenlenen ‘Daikin Global Trainee’ programında ise önceki yıllardan farklı olarak 10 kız öğrencinin Daikin bünyesinde eğitilmesi planlanıyor.

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