Daikin, Fusion 25’i açıkladı

Şirket, 2025 yılına kadar 4 bin çalışan daha istihdam etmeyi öngörüyor. Cirosunu ise 3.4 milyar Euro’dan 5.7 milyar Euro’ya taşımayı hedefliyor.

Daikin Avrupa Grubu Başkanı Bay Tsubouchi, şu yorumlarda bulunuyor:

“Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da yerel işletmeler, müşteri ile toplum için etkin rol oynayabilen; yeni değerler oluşturabilen; dünyanın dört bir yanından gelen farklı insanların katıldığı bir organizasyon olmayı amaçlıyoruz. Yeni bir dönemdeyiz. Tüm Daikin ürünleri ve iş segmentlerinde yenilikler ve kişiye özel çözümler sunmak için kendimizi yeniden keşfediyoruz. Sadık iş ortaklarımız ve topluma yönelik tutkularımızı paylaşan kuruluşlarla açık işbirliğimiz sayesinde ‘Fusion 25’ hedeflerimizi gerçekleştireceğimize inancım tam.”