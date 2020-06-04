Daikin, 'Doğru hava hareketi' başlatıyor, 'sağlıklı hava' bakıma davet ediyor

Başta filtre temizliği olmak üzere klima bakımının önem kazandığı Corona günlerinde sorunsuz bir yaz geçirmenizi isteyen Daikin, bunun için indirimli bakım kampanyası başlattı. 1 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan kampanya ile cihazların ilk günkü performansına kavuşmasının kapısını aralayan Daikin, tüm iç ortamların doğru havayla buluşmasını sağlıyor. Daikin Satış Sonrası Hizmetler Departmanı bünyesinde yürütülen kampanya kapsamında bütün Türkiye’ye yayılmış 500’ün üzerindeki yetkili uzman servislerce gerçekleştirilecek klima bakımlarında yüzde 45’e varan indirimlerden yararlanmak mümkün oluyor. Daha detaylı bilgi veya randevu için Daikin Çağrı Merkezi’nin 444 99 90 numarasını tuşlamanız yeterli.

Doğru hava uzmanı Daikin iklimlendirme sektörüne öncülük etmeye devam ediyor. Klima sahiplerinin cihazlarını uzun yıllar boyunca verimli, güvenli ve konforlu bir şekilde kullanabilmelerine önem veren Daikin, bu amaçla 1 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak bir ‘klima bakım kampanyası’ gerçekleştiriyor. Ev veya ofislerdeki klimaların yılda en az 1 kez bakımının yapılmasının, cihazların performansı ve enerji tasarrufu açısından büyük önem taşıdığını belirten Daikin uzmanları, bakımların yetkili servislerce yapılması gerektiğine de dikkat çekiyor.

Sağlıklı bir iç ortam için ‘doğru hava hareketi’ başlatan Daikin, özellikle corona endişesinin yüksek olduğu bugünlerde başta filtre olmak üzere klima bakımının önemine dikkat çekiyor. Daikin uzmanları virüse karşı alınabilecek tedbirler arasında mekanların, pencerelerinin sık sık açılarak ya da taze hava sağlayan cihazlar yardımıyla havalandırılması, klima bakımının yapılması, hava temizleme cihazlarının kullanılması gibi önerilerde bulunuyor. Çok sıcak havalarda klima kullanmamanın sağlığı etkileyebileceğini belirten uzmanlar, Daikin patentli özel filtre ve hava temizleme teknolojilerinin havayı yüzde 99.9 oranında temizleyebildiğini vurguluyor.

Daikin Akademi bünyesinde periyodik olarak verilen eğitimlerle uzmanlıklarını artıran yetkili servislerce sağlanan klima bakımları hem cihazların ömrünü uzatıyor hem de enerji tasarrufu açısından büyük avantajlar sağlıyor. Klimaların bakımlarını yılda en az 1 kere yaptırmak, cihazın ilk günkü gibi verimli çalışmasına olanak verirken aynı zamanda bir dizi avantajı da beraberinde getiriyor. Filtresi tıkalı klimaların performansının düştüğünü söyleyen Daikin uzmanları, böyle bir durumda cihazın kullandığı elektrikle doğru orantılı olarak ısıtma/soğutma yapamayacağını, bunun da yüksek elektrik faturası anlamına geldiğini belirtiyor. Bakım giderleri için ödenen bedelin sağlanan enerji tasarrufuyla en fazla 1 yıl içinde amorti edildiğini söyleyen uzmanlar, yetkili servislerce düzenli olarak bakımı yapılan klimaların sonradan çıkabilecek daha büyük ve masraflı arızaların da önüne geçtiğini vurguluyor.

Tüm Türkiye’ye yayılmış 500’ün üzerindeki yetkili uzman servisler tarafından, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılacak ‘klima bakım kampanyası’, 1 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak. Bu kampanya ile yüzde 45’lere varan indirimlerden yararlanmak için Daikin Çağrı Merkezi’nin 444 99 90 numarasını tuşlamanız yeterli olacak.

KLİMA BAKIMI NE SAĞLAR?

Klimanın ilk günkü verimiyle ve uzun yıllar güvenle çalışması sağlar.

Filtre başta olmak üzere yapılacak klima bakımı iç ortam havasının sağlıklı olmasını sağlar. Daikin’in patentli özel filtre ve hava temizleme teknolojileri havayı yüzde 99.9 oranında temizleyebilir.

Klimanın performansını artırarak enerji tasarrufuna olanak verir.

Konusunda uzmanlaşmış yetkili servislerce yapılan klima bakımları sonrası, temiz ortam havasına kavuşur ve filtrelerde biriken ve zamanla istenmeyen kokulara neden olan atıklardan kurtulursunuz.

Bakım sırasında ileride yaşanabilecek muhtemel arızalar da tespit edilip giderileceğinden ileride daha büyük maliyetlerden kurtulmuş olursunuz. Bu tür periyodik bakımlar onarım ve işletme maliyetlerinin düşürülebilmesini sağlar.

Klimanın az kullanılması ya da hiç kullanılmamış olması ısı alışverişinin yapıldığı yüzeylerin tıkanmasına engel teşkil etmez. Cihazınızı az kullansanız bile hem iç ortam hem de dış ortam havasına maruz kalarak serpantin ve filtrelerin tıkanması mümkün hale gelir. “Nasılsa az kullanıyorum” diyerek bakımı ihmal etmeniz performansı ve güvenli kullanımı olumsuz etkiler.

Klima montajlarının yapılmasından sonra yetkili servisler dışında yapılmış yer değiştirme gibi uygulamalar sandığınız kadar önemsiz değildir. Bu tür durumlarda genelde klimanın içindeki gazın azaldığı gözlenmiştir. Periyodik bakımlar, bunun ortaya çıkması açısından önem taşır.

Daikin uzman yetkili servislerince verilen bakım hizmetleri:

İç/dış ünite serpantin bakımı

İç ünite hava emiş filtreleri temizliği

İç ünite ön paneli (üfleme menfezleri) temizliği

İç/dış ünite pcb soket bağlantıları kontrolü

İç ünite askı sacında gevşeme-esneme kontrolü

İç/dış ünite fan pervane kanatçıkları temizliği

İç ünite drenaj tavası temizliği, drenaj hortum bağlantısı kontrolü

İç/dış ünite besleme hattı klemens bağlantıları kontrolü

İç ünite bağlantı ara tesisat sabitlemeleri (kelepçe) kontrolü

İç/dış ünite hava sirkülasyonu engel kontrolü

İç/dış ünitede mekanik gürültü-anormal ses kontrolü

Dış ünite çalışma basınç değerinin kontrolü

Dış ünite konsol/platform ya da saplama kontrolü

Uzaktan kumanda set ayarları, çalışma koşulları uygunluk kontrolü

Kampanya kapsamında uygulanacak bakım fiyatları: (Fiyatlara KDV dahildir )