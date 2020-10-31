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Aktüel Dâhi hafızlar
Aktüel

Dâhi hafızlar

Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen hafızlık projesi okullarından Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bilim alanında yaptıkları projelerle TÜBİTAK, ODTÜ ve TEKNOFEST’te elde ettikleri derecelerle takdir topluyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:12:00 -
Dâhi hafızlar

Türkiye genelinde projeye dahil olan okullar arasında hafız yetiştirmenin yanında bilim alanında yaptığı çalışmalarla da ön plana çıkan okulda kurulan 8 farklı atölyede, rehber öğretmenler tarafından seçilen öğrenciler, yazılım, kodlama ve teorik eğitimler alıyor. Türkiye genelinde 2 yıldır TÜBİTAK, ODTÜ ve TEKNOFEST yarışmalarına farklı alanlarda projeler sunan öğrencilerin yazılım, buluş ve icatları çeşitli dereceler elde etti. Okul Müdürü Gürol Ün, 5 yıl önce eğitime başlayan okulda 400’ün üzerinde hafız yetiştirdiklerini belirterek, şunları anlattı: “İlk hafızlarımızla Türkiye’de büyük başarılar elde ettik. 4 yıldır ODTÜ’ye gidiyorlar. ODTÜ’de hep ilk 4’teler. 3 yıl önce oraya ilk giden ortaokul bizdik. Bu sene ODTÜ’de robot yarışmasında 4’üncü olduk. TEKNOFEST’te roket fırlattık. İHA uçağımızı orada uçurduk. Uçan arabada 1,5 puanla 3’üncülüğü kaçırdık. Çevre ve enerjide 6’ncı olduk. Akıllı ulaşımda 9’uncu olduk.”

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