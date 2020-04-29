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Aktüel

Daha yeşil bir Adıyaman için çalışmalar sürüyor

Adıyaman Belediyesi, daha yeşil bir Adıyaman için şehrin çeşitli noktalarında ağaçlandırma çalışması yaptı.

2020-04-29 14:20:51 -
Daha yeşil bir Adıyaman için çalışmalar sürüyor

Adıyaman Belediyesi, daha yeşil bir Adıyaman için şehrin çeşitli noktalarında ağaçlandırma çalışması yaptı.


Bahar ayının gelmesiyle birlikte başlatılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, daha yeşil bir Adıyaman için Esentepe TOKİ yolunda bulunan refüje ağaç diktiklerini söyleyerek, çalışmaların il genelinde devam edeceğini belirtti. Projenin Adıyaman için oldukça faydalı olacağını söyleyen vatandaşlar ise, ağaçlandırma çalışmalarını yürüten belediye ekiplerine teşekkür etti.

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