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Daha temiz bir Darıca için ekip kuruldu

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ‘Daha temiz bir Darıca’ hedefiyle oluşturulan özel bir ekip ilçenin sokaklarını baştan sona temizliyor.

30 Temmuz 2019 Salı 12:50
Daha temiz bir Darıca için ekip kuruldu

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ‘Daha temiz bir Darıca’ hedefiyle oluşturulan özel bir ekip ilçenin sokaklarını baştan sona temizliyor.


Darıca Belediyesi, “Daha temiz bir Darıca” anlayışıyla örnek bir uygulama başlattı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ana cadde ve sokakların temizliği için özel bir ekip kuruldu. Darıca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekip, her gün bir mahallede cadde ve sokakların baştan sona temizliğini yapıyor. Ara sokaklara da giren ekipler, temizliği alanları yıkayarak kirliliğin önüne geçiyor. Sokaklarında temizlik ekiplerini gören vatandaşlar Darıca Belediyesi’ne örnek uygulama için teşekkür ettiler.


Uygulama ile daha yaşanabilir bir Darıca inşa etmek istediklerin ifade eden Başkan Bıyık, “Göreve geldiğimizde gönül belediyeciliği sözü verdik. Her alanda vatandaşlarımıza dokunan işler yapmak istiyoruz. Sokakların temizliğini önemsiyoruz. Daha temiz bir Darıca anlayışıyla hareket ederek özel bir ekip kurduk. Oluşturulan ekip sadece ana caddelerde değil mahalle aralarındaki sokakları da temizliyor. Burada vatandaşlarımıza da görevler düşüyor. ‘Sokakların temizliği bizden temiz tutması sizden’ sloganıyla da vatandaşlarımızla el ele vererek daha temiz bir Darıca inşa etmek istiyoruz. Bu konuda belediye ve vatandaş olarak ortak hareket ederek sokaklarımızı daha temiz tutmak istiyoruz. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:50
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