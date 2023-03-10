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Siyaset Daha şimdiden başladı! Aslı Baykal’dan ‘anlayana’ Kılıçdaroğlu ikazı
Siyaset

Daha şimdiden başladı! Aslı Baykal’dan ‘anlayana’ Kılıçdaroğlu ikazı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, partisinden istifa etmişti. Baykal, daha seçilmeden diktatörlüğe başlayan ve kendisine bağlı kurumlardan adam kovduran Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı bir yorum yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 11:54:00 -
Daha şimdiden başladı! Aslı Baykal’dan ‘anlayana’ Kılıçdaroğlu ikazı

Altılı masadaki krizle alakalı yaptığı eleştiriyle dikkati çeken Yılmaz Özdil'in, Sözcü TV ve Sözcü gazetesindeki görevlerine son verildi.

Özdil, "CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum. 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazeteci ahlaksızlığıdır. Meral Akşener masadan ittirildi" demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Sözcü'deki görevlerine son verilen Yılmaz Özdil'e destek çıkarak, "Elbet bu da geçer yahu. Dürüstlüğün, tarafsızlığın ve hakkaniyetin değeri elbet bir gün anlaşılır" yorumunda bulunmuştu.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Özdil'in Sözcü gazetesinden ayrılmasına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Hükümeti eleştirirken çok sevilen Özdil'in, muhalefeti hafifçe eleştirdiği an işinden ayrıldığına dikkati çeken Baykal, "İfade özgürlüğünün artmasını isterken, önümüze dayatılan blok ve adayı daha muhalefetteyken bile ifade özgürlüğünü yok ediyor. Anlayana" değerlendirmesinde bulundu.


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Halk TV'den Şirin Payzın da altılı masanın yeniden bir araya gelmesinden sonra zafer havasına girerek AK Partili seçmeni hedef almıştı. "Son iki ayınız kaldı" diyen Payzın, AK Partililerin yargılanacağını ima etmişti.

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