Daha sahaya çıkmadı ama sezon sonu ayrılacak! Bu nasıl iş böyle...Yeni takım için oraya dikkat

Galatasaray'a 15 milyon Euro bedelle transfer olan Zaniolo için transfer iddiası ortaya atıldı. Roma'da teknik direktör Mourinho ile tartıştığı için takımdan ayrılarak sarı-kırmızılılara katılan yıldız oyuncu için Milan devreye girdi. Zaniolo, Premier Lig ve Serie A’dan sezon sonunda istediği gibi bir teklif alırsa ayrılmayı düşünüyor.

Galatasaray'ın çiçeği burnunda yıldızı Zaniolo için İtalyan devi Milan devreye girdi. Sarı-kırmızılı formayla henüz maça bile çıkmayan Zaniolo'nun sezon sonunda Milan'a transfer olacağı yazıldı.

Inter ve Milan başta olmak üzere birçok İtalyan kulübü Zaniolo'ya adeta pusu kurmuş durumda. 15 milyon Euro ödenerek alınan yıldız oyuncu için sezon sonunu bekleyen dev kulüpler Zaniolo'yu kadrosuna katacak.

Galatasaray'a yeni transfer olan yıldız oyuncu, sezon sonunda Avrupa'dan teklif alması halinde kesin olarak ayrılacak. Zaniolo'nun serbest kalma bedeli 35 milyon Euro. Bu bedelin %20'si satış halinde İtalyan kulübü Roma'ya verilecek.