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Gündem Daha önce yaptık yine yaparız! Başkan Erdoğan'dan Eurofighter resti
Gündem

Daha önce yaptık yine yaparız! Başkan Erdoğan'dan Eurofighter resti

Yeniakit Publisher
2024-06-15 14:00:00 - 2024-06-15 14:02:01
Daha önce yaptık yine yaparız! Başkan Erdoğan'dan Eurofighter resti

İspanya ve İtalya ziyaretlerini tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunduğu İspanya ve İtalya ziyareti sonrası aralarında Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın da olduğu gazetecilere açıklama yaptı.

Erdoğan "Bu ziyaretinizde Eurofighter meselesi gündeme geldi mi? Almanya'nın bir blokajı var bunu aşmak mümkün olacak mı?" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

Bu konuyu Sayın Sanchez'le görüştük. İspanya’nın biliyorsunuz eğitim uçakları önemli. Bu eğitim uçaklarından bize verebilme şansları veya kabiliyetleri var. Ama Almanya'yla temas noktasında bu konuda bize yardımcı olma durumunu kendilerine söyledim. Eurofighter'la ilgili böyle bir görüşme yapabileceğini ifade etti. Ama hepsinden öte bizim için şu anda Eurofighter önemli. Bu konuda Almanya'da artık yumuşadı. İlgili bakanlarımız muhataplarıyla gerekli görüşmeleri yapıyorlar, yapacaklar. Bizim temel yaklaşımımız bellidir: ihtiyaçlarımızı öncelikle NATO müttefiklerimizden karşılamak isteriz. Fakat sürecin sonunda olumsuz bir sonuç elde edilirse alternatifsiz de değiliz. KAAN’ımız artık kanatlandı. İlerleyen dönemlerde seri üretimin başlaması ve envantere giriş sürecinin tamamlanması sonrası bu konuda sıkıntımız da kalmayacak. Bir dönem benzer süreci insansız hava araçlarında da yaşamıştık. O zaman da müttefiklerimizden bunları alamamıştık. Sonra ne oldu, insansız hava araçlarımızı en yüksek kalitede ürettik. Şimdi birçok ülke bunları alabilmek için Türkiye’nin kapısını çalar hale geldi.

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