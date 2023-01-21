Daha önce ücretsizdi, şimdi 12 bin lira istiyorlar! Yüzde 200 zam yetmedi! Fiyatları uçtu

Özel okul fiyatları cep yakıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullar için zam oranını yüzde 65 ile sınırlandırdı ancak bazı özel okulların bu oranı ek ücretlerle aşmaya başladığı ifade ediliyor. Geçen yıl etüt ücreti almayan bazı okulların, bu yıl 12 bin lira gibi bir ücret talep ettiği bildirildi.

İstanbul'da bazı özel okulların, daha önce ücretsiz olan etütler için 12 bin lira talep ettiği ifade ediliyor. Sosyal aktiviteler için de 10 bin lira gibi bir ücret talep eden özel okullar, geçen sene 7 bin lira aldıkları kırtasiye masrafları için bu yıl 35 bin lira gibi yüksek bir rakam belirlediler.

Zamlar yüzde 200'ler düzeyinde

Böylece; yüzde 65 zam yapabilen özel okulların gizli zamlarla birlikte yüzde 200'ler düzeyinde zam yaptığı belirtiliyor.

Özel okullardaki öğrenci velileri yaşadıkları durumu şu sözlerle özetledi:

“- Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği yüzde 65 zammı biz kabul ediyoruz veliler olarak ama şu an okullar yüzde 65 zam ile yetinmeyip ekstra örtülü zam yapıyorlar.”

“- Zam oranı yüzde 250’lere varıyor. Eğer öğrenci kademe atlıyorsa 4’ncü sınıftan 5’inci sınıfa anasınıfından birinci sınıfa ya da orada daha fahiş fiyatlar söz konusu.”

“- Milli Eğitim’in gösterdiği yüzde 65’in dışında ekstradan bizden neden para talep edilsin ki. Hiçbir şekilde önümüzü göremiyoruz. Bu şekilde devam edemeyeceğimizi düşünüyorum.”

KAYNAK: DÜNYA