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Gündem Daha önce silahlı saldırıdan tutuklanmıştı! Şimdi ise uyuşturucudan… Türkiye onu yüz naklinden tanımıştı
Gündem

Daha önce silahlı saldırıdan tutuklanmıştı! Şimdi ise uyuşturucudan… Türkiye onu yüz naklinden tanımıştı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 9 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert’in (34) de olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 08:04:00 -
Daha önce silahlı saldırıdan tutuklanmıştı! Şimdi ise uyuşturucudan… Türkiye onu yüz naklinden tanımıştı

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bursa’dan Edremit’e uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonda 3 parça halinde 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Operasyon kapsamında E.Y. (24), Ü.K. (29), M.B. (32), D.T. (35), T.K. (37), A.K. (38), Ş.T. (41), S.Y. (42) ve B.E. (44) ile Antalya Akdeniz Üniversitesinde 9 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert (34) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin 10 şüphelinin Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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