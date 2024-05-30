Daha önce hiç ihraç edilememişti! Cumhuriyet tarihinde savunma sanayiinde bir ilk

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından başlatılan çalışmalar neticisinde geliştirme çalışmaları 2020 yılında tamamlanan BORAN Obüsü, başarılarına yenisini ekledi. İlk ihracat sözleşmesi imzalanan ve yakında Bangladeş Ordusu’na teslimatları başlayacak olan BORAN Obüsü, EFES 2024 kapsamında ilk kez fiili atışlı bir tatbikatta kullanıldı.

105mm’lik BORAN Obüsü, EFES 2024 Tatbikatı kapsamında belirlenen hedefleri başarıyla vurdu. Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir Sikorsky S70 Black Hawk Genel Maksat Helikopteri’ne, BORAN yüklendi ve obüsün ilgili bölgeye nakli sağlandı. Böylelikle BORAN’ın, havadan taşınabilme özelliği tüm katılımcı unsurlara gösterilmiş oldu.

TSK’YA 121, Bangladeş’e 18 adet boran obüsü

7 adetlik pilot kafilenin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılması ve 114 adet BORAN obüsünün seri üretimine yönelik sözleşmenin imzalanmasının ardından, silah sisteminin ihracatına yönelik müttefik ülkeler ile görüşmelere başlanıldı. Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından ilk ihracat teslimatı, Bangladeş Silahlı Kuvvetleri’ne gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde obüs sınıfında yapılacak ilk ihracat özelliğini taşıyan anlaşma kapsamında 18 adet BORAN obüsünün Bangladeş Silahlı Kuvvetleri’ne teslimatı, Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Boran teknik özellikler

105 mm/30 cal Silah Sistemi,

⁠Uzun Menzilli Mühimmat ile 17 km etkili menzil,

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⁠6400 milyeme atış yapabilme,

⁠5 adet mürettebat ile kullanım,

⁠12 atım/ dk hız,

⁠-32/+44 °C çevre koşullarında kesintisiz 8 saat çalışma,

1 dk’dan az bir sürede atışa hazır hale gelebilme,

⁠Toplam ağırlık 1760 Kg (Atış Kontrol Sistemi dahil),

⁠Sikorsky S-70 ile harici yük, Chinook helikopterleri ile dahili yük ve çok çeşitli hafif araçlarla taşınabilme,

Boran -3°, +70° yükseliş ve 8° sağ-sol yanca atış kabiliyeti,

⁠Atış Kontrol Sistemi , İlk Hız Ölçüm Radarı, ANS, Atış Kontrol Bilgisayarı, Nişancı Görüntüleme Ünitesi, Panoramik Top Dürbünü, Batarya Alt Sistemleri bulunmaktadır.

Kaynak: SavunmaSanayiST