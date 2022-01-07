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Gündem Daha önce gördüklerinizi unutun! Alaska'da değil Ardahan'da görüntülendi
Gündem

Daha önce gördüklerinizi unutun! Alaska'da değil Ardahan'da görüntülendi

Termometrelerin eksi 30'u gördüğü Ardahan'da yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları yerleşim yerlerine inmeye başladı. Kentte son olarak gündüz vakti dev bir kurt kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 09:28:00 -

Çetin geçen kış şartları en çok da yaban hayvanlarını olumsuz olumsuz etkiliyor. Yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine inen bu hayvanlar, zaman zaman bölge insanları ile burun buruna gelebiliyor. Bunun son örneğini Ardahan'da gördük.

Dev kurt kamerada

Kent merkezine yakın bir yerde Ardahan TV kameraları tarafından görüntülenen dev kurt, görenleri şaşkına çevirdi. Son derece rahat tavırlar sergilediği gözlenen Kurt, iri cüssesi ile dikkat çekti.

Sürü halinde görüntülenmişlerdi

Orman örtüsü ile kurtlar için bulunmaz bir yaşam alanı sunan kentte geçtiğimiz yıllarda da kurt sürüsü doğal gaz kompresör istasyonunu basmıştı.

İstasyonun güvenlik kameralarına takılan görüntüde kurt sürüsünün bölgede uzun süre durup hep birlikte ulumaları kompresör çalışanlarını ve çevrede bulunan köylüleri korkutmuştu.

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Yorumlar

Bayan Meral çağırmıştır

Meral hanım fazla iyi konuşmasını bilmediğinden meydanlarda ulumuştu. Belki o doğduğu ve büyüdüğü ermenistandan çağırmıştır.
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