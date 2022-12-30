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Gündem Daha önce böylesini görmediniz! Bu kedi muhalefetten bile daha milli
Gündem

Daha önce böylesini görmediniz! Bu kedi muhalefetten bile daha milli

Kahramanmaraş’ta, şehit mezarlığında Türk bayrağını öperken görüntülenen sokak kedisine ‘ne kadar da milli’ yorumları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 14:02:00 -
Daha önce böylesini görmediniz! Bu kedi muhalefetten bile daha milli

Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi'nde bulunan Şehitler Mezarlığı'nda çekilen fotoğraflar ilgi çekti. Şehitler Mezarlığı görevlilerinin rutin kontrol yaptığı sırada, Şehit Jandarma Er Mehmet Demircan’ın mezarına çıkan bir sokak kedisi, şehidin mezar taşında bulunan Türk bayrağını öptü. O anları ise görevliler fotoğrafladı.

Şehidin mezarı başında çekilen fotoğraf, paylaşılan sosyal medyada da büyük ilgi uyandırdı.

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Yorumlar

vatandaş

Kedi bile muhalefetten akıllı.

TÜRKOĞLU

BAYRAK,DEVLET, MİLLET DÜŞMANLARI BU ÜLKENİN KEDİSNE,KÖPEĞİNE KUL,KURBAN OLALAR.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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