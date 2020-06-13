  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Daha önce 20-29 Ağustos 2021 tarihlerinde Konya’da yapılması kararlaştırılan 5. İslami Dayanışma Oyunları, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın 2021 yılı yaz aylarına ertelenmesi nedeniyle 10-19 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

Daha önce 20-29 Ağustos 2021 tarihlerinde Konya’da yapılması kararlaştırılan 5.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 10:11:24 -
Daha önce 20-29 Ağustos 2021 tarihlerinde Konya’da yapılması kararlaştırılan 5. İslami Dayanışma Oyunları, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın 2021 yılı yaz aylarına ertelenmesi nedeniyle 10-19 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

Daha önce 20-29 Ağustos 2021 tarihlerinde Konya’da yapılması kararlaştırılan 5. İslami Dayanışma Oyunları, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın 2021 yılı yaz aylarına ertelenmesi nedeniyle 10-19 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı