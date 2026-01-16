Daha ne rezillikler göreceğiz bakalım! Adana’da yiyecek arayan kurtlara alkol verdiler
Adana'da yiyecek arayan kurtlara alkol verdikleri öne sürülen kişilerin, daha sonra kurdu bağlayarak götürdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Adana'da aç kaldıkları öne sürülen iki kurdun Çukurova ilçesine indiği iddia edildi. Bir parkta görüldükleri belirtilen kurtlara bazı kişilerin yiyecek ve alkol verdiği ileri sürülürken, alkolden etkilendiği öne sürülen bir kurdun götürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gündem
